هاينريش شيليمان

أحد أقطاب علم الآثار في العالم كله، وأول من اكتشف آثار مدينة طروادة، التي يفترض انها دارت فيها الحرب الشهيرة التي كتب عنها المؤرخ الإغريقي (هوميروس).

ولد هاينريش شيليمان عام 1822 في ألمانيا، ابنا لأب كان لديه ايضا سبعة اطفال.



وقد اهدى لابنه هاينريش في عيد ميلاده السابع كتابا للأطفال، قرأ فيه الصبي الصغير قصة طروادة والملكة هيلانة وحصان طروادة الخشبي، ثم قرأها وهو شاب، بأصلها المعروف لهوميروس في الإلياذة والأوديسة وأتم هاينريش تعليمه المدرسي، لكن صحته كانت اضعف من تحمل اي عمل شاق، فطرد من عمله، ثم تعلم التجارة والمحاسبة حتى عثر على وظيفة في فنزويلا في اميركا الجنوبية، فركب البحر إليها لكن عاصفة ألجأت سفينته الى امستردام الهولندية، فعمل هناك ساعيا وتعلم الهولندية والانجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية، وبذلك تمكن من العمل في شركة هولندية اضطر معها لتعلم الروسية ايضا للتجارة وعرض عليه الروس شراكتهم وكان عمره 23 سنة فكسب الملايين، وسافر الى كاليفورنيا الاميركية لزيارة اخيه المريض فوجده قد مات.

وكان الناس في اميركا آنذاك عام 1855 مشغولين بما سمي بـ «حمى الذهب» فافتتح بنكا وضارب في الذهب واستغل الحرب الأهلية الاميركية فتضاعفت ثروته، وبدأ في التفكير بتحقيق حلمه وهو صبي وهو: البحث عن طروادة، فدرس اللغة اليونانية القديمة، لغة هوميروس، وفي اثناء الرحلة سرق منه جزء كبير من ماله، لكنه تعلم الهيروغليفية، احدى لغات مصر القديمة، وفي جزيرة (ايتاك) بدأ التنقيب عن بطل ملحمة (الأوديسة) وهو (عوليس) واكتشف هياكل وجماجم بشرية وتحفا اثرية بينها قناع الملك (اجاممنون) لكنه لم يهتد لمكان مدينة طروادة الا في ربوة في تركيا، فقام بالبدء في الحفر، الا انه اجبر على التوقف لحين صدور اذن من الباب العالي العثماني، فحاول رشوة الفلاحين للسماح له بالحفر سراً.

كان اهم ما ترك شيليمان ما سمي بـ «كنز طروادة» الذي احتوى على اطباق وكؤوس من الذهب والفضة والبرونز وآلاف الخواتم والقلائد، وإكليل من الذهب بضفيرتين فيهما 8 آلاف شريحة ذهبية، وعاد بالكنز هاربا من العثمانيين الى برلين واهدى الكنز للمتحف الألماني، لكن الكنز اختفى عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ودخول الحلفاء إلى برلين.

ورغم حرفيات شيليمان فإن بعض المؤرخين يشكون في الآثار التي وجدها، لأن نفس ملحمة الإلياذة والأوديسة للشاعر هوميروس يعتقد انها من صنع الخيال، وأن ما وجده ليس إلا كنز آخر.



توفي هاينريش شيليمان بعد عملية جراحية في نوفمبر 1890، لكنه لم يحل اعسر لغز في التاريخ وهو لغز مكان طروادة، حسب هوميروس.



(من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ - أسيمة جانو)