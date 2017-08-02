يخبرون أن العندليب لا يغني إلا في الليل فقط، فهل هذا صحيح؟

٭ لم يكتب الشعراء عن طائر بقدر ما كتبوا عن العندليب، فقد وصفوا غناءه بأنه الأجمل بين جميع الطيور، وأنه لا يصدح إلا في الليل فقط وفي أي موسم من مواسم السنة.

في الواقع ان ادعاءهم هذا غير صحيح، فالعندليب طائر مهاجر، وفي بريطانيا على سبيل المثال لا يمكن سماعه سوى في منتصف شهر ابريل حتى منتصف يونيو ويكثر وجوده في جنوبي أوروبا ويصل حتى إيران والدول العربية وساحل الذهب في افريقيا.

ان ذكر العنادل هو الذي يغني فقط، ولحنه بمثابة غزل لشريكته، وهو يغني في اثناء النهار وفي الليل، ولكن بسبب تغريد الطيور الأخرى فإننا لا نسمعه إلا في الليل، وهو يستمر في تغريده الى ان تخرج فراخه من بيضها وعند ذلك يكف عن الغناء كي لا يلفت الانتباه الى مكان الفراخ، ويبقى يقظا على فراخه، ويطلق بين الحين والحين صيحات يحذر tبها شريكته او يطمئنها.



(من كتاب: « كشكول المعارف» لـ «كاميليا سلوم عكاوي»)