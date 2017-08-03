٭ المكتشف الاسكتلندي دافيد ليفنجستون، يعد اول اوروبي يكتشف شلالات فكتوريا في افريقيا.

٭ اول بطاقة تهنئة لعيد الميلاد يعود تاريخها الى 1843.

٭ أول منارة في جنوب «بلايموث» بنيت بأكملها من الخشب عام 1698 وقد تحطمت بأكملها بعد أربع سنوات.

٭ ثلاثة أميركيين حققوا رحلة فوق منطاد وعبروا المحيط الأطلنطي عام 1978.

٭ أول صعود إلى قمة افرست كان عام 1921 بعد ذلك كانت هناك العديد من المحاولات الى ان قام السير ادموند هيلاري وشيربا تينسينج بصعود ناجح عام 1953.

٭ عندما وضع الكيميائي الروسي دميتري ميندليف اول قائمة بالعناصر الكيميائية ذكر الغازات والمعادن، والأملاح المعدنية والسوائل المعروفة، وكان عددها 65 في السنوات المئة الماضية ارتفع عددها ليصبح 107.

٭ هرم خوفو العظيم بقي اطول بناء في العالم لأكثر من ثلاثين قرنا الى ان تم بناء الكاتدرائية في القرون الوسطى في أوروبا، ومازال الهرم حتى يومنا هذا على حاله.

٭ أول لاعب تنس حقق البطولة لمرتين كان رود لافر من استراليا الذي حقق لقب البطولة الفردية للرجال في ويمبلدون في 1962 و1969.

٭ عام 1930 قامت امي جونسون بالطيران الفردي من انجلترا الى استراليا وكانت اول امرأة تقوم بذلك.

٭ عام 1883 قام قطار «اكسبرس الشرق» احد اشهر السكك الحديدية في العالم وللمرة الأولى بنقل الركاب من باريس وحتى اسطنبول.

٭ إذا قام الإنسان ووحيد القرن بسباق لمسافة قصيرة فسيكون وحيد القرن هو الرابح.

٭ التيريلين من اكثر الخيوط النسيجية شيوعا الآن وتستعمل في تصنيع العديد من الأقمشة والعديد من الصناعات المنزلية، على الرغم من ذلك فإن اول قطعة من التيريلين صنعت منذ اربعين عاما فقط.

(من كتاب: جايلز براندريث - ترجمة ليديا البريدي)