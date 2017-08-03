روبرت هوك Robert Hooke

عالم فيزيائي انجليزي، ولد عام 1635 وتوفي عام 1703، عالم رفيع المستوى وأحد الاكثر اهمية في تاريخ العلوم. لم ينل حظه من الشهرة بسبب وجود نيوتن، ويكاد يكون غير معروف الا في الجامعات وطلابها. اما خارج ذلك فيكاد لا يكون معروفا، على الرغم من انه وضع صيغة انتشرت في جميع المراجع التي تختص بخصائص المواد.

كان هوك علميا مدهشا، الاول قبل نيوتن، الذي وضع تلسكوبا ذا مرآة، والاول الذي طبق قانون التجاذب العام بمقلوب مربع المسافة ليفسر حركة الكواكب حول الشمس والمسارات الاهليلجية التي لاحظها كبلر. فهم هوك ان القوة تخلق التسارع، وهو الذي فكك الطيف الشمسي الى ألوان، وأجرى اولى التجارب على التداخل ودافع عن فكرة ان الضوء هو اهتزاز في حين ان نيوتن كان يميل الى فكرة الحبيبات الضوئية.

هو مبتكر نظرية المرونة، المجال الوحيد الذي لم يصل مجد نيوتن اليه، وما هو ليس بمعروف عنه انه كان بيولوجيا رفيعا، وضع بنفسه مجهرا فحص به النباتات، ووصف بنيات حددت لاحقا كخلايا، وكان ايضا رائدا في الجيولوجيا فكان الاول الذي استخدم المستحاثات لإعادة بناء التوضعات السابقة.

كان معجبا بنيوتن، يعترف بأنه يفوقه ذكاء ومقدرة في الرياضيات، ورغب ان يكون صديقه، فكتب اليه ليحكي له عن اكتشافاته رسائل مؤثرة ممزوجة باللباقة والعفوية بالمقابل فإن نيوتن تجاهله واحتقره، ففي حين ان هوك كان احد مؤسسي الجمعية الملكية، فإن نيوتن الذي صار رئيس هذه المؤسسة ازال صورة هوك من صالة الدخول، انه عالم يستحق اعادة الاعتبار اليه، وقبل كل شيء اسم يجب الاعتراف به، وقد احسن علميو نيس صنعا بتسمية مؤسستهم العلمية باسم روبرت هوك.

(من كتاب: أعلام ومفاهيم - د.احمد بلال)