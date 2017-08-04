٭ الصبر والوقت الطويل يفعلان أكثر مما تفعل القوة والغضب.
٭ ازرع الصدق والرصانة، تحصد الثقة والأمانة.
٭ لا تثقل يومك بهموم غدك، فقد لا تجيء هموم غدك وتكون قد حرمت نفسك من سرور يومك.
٭ سر التعليم ان تحترم التلميذ.
٭ البخيل لا يصنع خيرا إلا عندما يموت.
٭ لا تعظ مغلوبا على هواه، حتى يعود إليه بعض عقله.
٭ إذا لم تكن ناضجا لقبول النقد، فلست ناضجا لقبول المدح.
٭ لكي يكون الإنسان مستعدا لأمر ما، عليه أن يتوقع حدوثه.
٭ أسوأ أخطائنا انشغالنا بأخطاء الآخرين.
٭ ثمرة القناعة الراحة، وثمرة التواضع المحبة.
٭ الكريم يحس نفسه غنيا دائما.
٭ من مدحك بما ليس فيك من الجميل وهو راض عنك، ذمك بما ليس فيك من القبيح وهو ساخط عليك.
(من كتاب: كلام من ذهب - حفيظ بن عيسى الراجحي)