٭ 4/ 8/ 1964 تم إشهار جمعية الإصلاح الاجتماعي.

٭ 4 /8/ 1966 مجلس الوزراء يوافق على إطلاق اسم عبدالعزيز حسين على مركز مشرف الثقافي.

٭ 4 /8/ 1984 تم إشهار الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء.

٭ 4/ 8/ 1990 شكل العراق حكومة جديدة في الكويت، وذلك بعد مضي ثلاثة ايام من احتلاله لها.

٭ 4/ 8/ 1990 المؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في القاهرة يدين العدوان العراقي على دولة الكويت ويرفض أي آثار مترتبة عليه مع عدم الاعتراف بتبعياته، ويطالب بالانسحاب الفوري للقوات العراقية من الأراضي الكويتية والعودة الى مواقعها الأصلية والالتزام بمبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وبصفة خاصة فيما نصت عليه من ضرورة تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء بالوسائل السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

٭ 4/ 8/ 2000 وزارة الداخلية تعتمد اختراعا تقنيا للنادي العلمي يتمثل في «الساعة الإلكترونية» التي يمكن استخدامها على الإشارات الضوئية لتنبيه مستخدمي الطريق للوقوف عند الإشارة الصفراء قبل أن تنطفئ الخضراء عن طريق عد تنازلي يبدأ من 7 إلى صفر ثانية، كما اعتمد الاختراع كبراءة اختراع خليجية وكذلك في وزارة التجارة والصناعة.

٭ 4/ 8/ 2001 دولة الكويت وجمهورية الدومينيكان توقعان وثيقة لإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين في حفل اقيم للمناسبة في سانتودومينغو عاصمة الدومينيكان.



(من كتاب: تاريخ الكويت يوماً بيوم . د.صالح العجيري . د.محمد احمد عيسوي ـ عبدالعزيز بدر (بوهندي)