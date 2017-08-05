٭ تشارلز ديكنز أشهر الروائيين الإنجليز كان يضع أمامه تماثيل صغيرة تمثّل أشخاص الرواية التي ينهمك في كتابتها.

٭ ماء جوز الهند يشبه تماما بلازما دم الإنسان ويمكن استخدامه كبديل لبلازما الدم في حالة الطوارئ الطبية.. هذا ما توصل إليه العلماء حديثا.

٭ الفتيات البرتغاليات اللاتي لم يتزوجن بعد يرتدين ابتداء من سن الثالثة سبع تنانير (جمع تنورة) الواحدة فوق الأخرى، ولا يتخلصن من ذلك إلا عند الزواج.

٭ في الولايات المتحدة الاميركية، مدن تحمل اسماء معادن وغازات ومواد كيماوية، منها مثلا: صودا، كربون، كالسيوم، كوبالت، ذهب، ليثيوم، راديوم، فانديوم، أوزون، بوتاس.

٭ (اليعسوب) حشرة عاشت في عصور ما قبل التاريخ كان المدى بين طرفي جناحيها 50 سنتيمترا.

٭ من طريف ما تسجله الموسوعة الفرنسية العامة ان «آلان بومبار» وهو طبيب فرنسي قام سنة 1935 برحلة بحرية على طوف (مركب) صغير بين جزر الكناري وباربادوس استغرقت 65 يوما، دون ان يحمل معه طعاما او شرابا، وكان يعيش على السمك الذي يصطاده من البحر ويشرب من ماء البحر.

٭ في رواية «البؤساء» للروائي الفرنسي (فيكتور هوجو) جملة تعتبر أطول جملة في اللغة الفرنسية، اذ تتألف من 823 كلمة، استعمل فيها 93 فاصلة ونقطة واحدة في نهايتها.

(من كتاب: صدق او لا تصدق - مصطفى علي)