خطأ حلو المذاق

كيكة الشيكولاتة

في أحد أيام عام 1930، حاول فندق تول هاوس إن بمنطقة «ويتمان»، في بوسطن، عمل شيء مختلف كحلوى لنزلائه، وهنا يظهر اسم روث ويكفيلد الذي سأذكره هناك ويجب ان ندين بالفضل لها في اختراع كيكة او كعكة الشيكولاتة والتي جاءت بسبب خطأ حمل للعالم أجمل حلوى.

كانت روث ويكفيلد تعمل محاضرة تغذية وقد حولت هي وزوجها منزلهما الى فندق ومطعم.

فقد حدث ان نفدت من ويكفيلد المكسرات وهي تصنع كيكة الكوكيز. ولذلك، استبدلت المكسرات بقطعة من شوكولاتة المطبخ والتي قامت بتكسيرها الى قطع صغيرة.

وأضافت قطع الشوكولاتة الى عجينة الدقيق والزبدة والسكر البني. واكتشفت ويكفيلد ان الحلوى الجديدة رائعة المذاق وان رواد الفندق تعلقوا بها.

وبدأت ويكفيلد في تقديم رقائق الكوكيز بالشوكولا او كيكة الشيكولاتة للنزلاء والزبائن.

وسرعان ما اكتسبت هذه الرقائق شهرة واسعة بين المسافرين والنزلاء في الفندق، ثم انتقلت بعد ذلك الى شتى أنحاء العالم.

(من كتاب: 100 خطأ غيّرت مجرى التاريخ بيل فاوست - ترجمة: مجدي كامل)