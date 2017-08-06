من المؤلف الذي اخترع فكرة السوبر مان؟
٭ فريدريك نيتشه.
من مكتشف الراديوم؟
٭ البولندية ماري كوري.
من مخترع ورق السوليفان؟
٭ السويسري جاكس.
من الامبراطور الافريقي الذي دأب على أكل لحوم البشر؟
٭ بوكاسا.
من واضع موسيقى شهر زاد؟
٭ ريمسكي كورساكوف.
من مخترع خيوط الجراحة؟
٭ الزهراوي.
من مؤسس علم البصريات؟
٭ الحسن بن الهيثم.
من أول ضفدع بشري؟
٭ عيسى العوام.
من اول من حاول الطيران؟
٭ الاندلسي عباس بن فرناس.
من اول من اخترع المناديل؟
٭ الملك ريتشارد الثاني.
من اول من اخترع البنسلين؟
٭ الكسندر فلمنج.
من اول من شرح العين ووصل الى تركيبها؟
٭ الحسن بن الهيثم.
من اول من اخترع الكبريت؟
٭ الانجليزي روبرت بويل.
من اول من اخترع وابور الزلط؟
٭ الفرنسي لويس ليموان.
من اول من اخترع المغناطيس؟
٭ الدانمركي هنسن كريستياني.
من اول من اخترع افلام التصوير؟
٭ الاميركي رينجبام.
(من كتاب: كنوز المعلومات - خالد عبداللاه)