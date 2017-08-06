من المؤلف الذي اخترع فكرة السوبر مان؟

٭ فريدريك نيتشه.

من مكتشف الراديوم؟

٭ البولندية ماري كوري.

من مخترع ورق السوليفان؟

٭ السويسري جاكس.

من الامبراطور الافريقي الذي دأب على أكل لحوم البشر؟

٭ بوكاسا.

من واضع موسيقى شهر زاد؟

٭ ريمسكي كورساكوف.

من مخترع خيوط الجراحة؟

٭ الزهراوي.

من مؤسس علم البصريات؟

٭ الحسن بن الهيثم.

من أول ضفدع بشري؟

٭ عيسى العوام.

من اول من حاول الطيران؟

٭ الاندلسي عباس بن فرناس.

من اول من اخترع المناديل؟

٭ الملك ريتشارد الثاني.

من اول من اخترع البنسلين؟

٭ الكسندر فلمنج.

من اول من شرح العين ووصل الى تركيبها؟

٭ الحسن بن الهيثم.

من اول من اخترع الكبريت؟

٭ الانجليزي روبرت بويل.

من اول من اخترع وابور الزلط؟

٭ الفرنسي لويس ليموان.

من اول من اخترع المغناطيس؟

٭ الدانمركي هنسن كريستياني.

من اول من اخترع افلام التصوير؟

٭ الاميركي رينجبام.

(من كتاب: كنوز المعلومات - خالد عبداللاه)