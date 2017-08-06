ما هي طيور الجنة؟

هناك نحو 50 نوعا من «طيور الجنة» توجد كلها في الجزر المدارية غربي المحيط الهادئ أو الباسفيك وأستراليا الشمالية.

تتسلسل أحجام هذه الطيور من حجم العصفور حتى الغراب، ولكل نوع منها نموذجه الخاص من الألوان الساطعة، التي تجعلها طيورا غير اعتيادية، على الرغم من انها تعود في الحقيقة الى أصل مشترك هو الغراب. وقد لفتت «طيور الجنة» أنظار المستعمرين الغربيين الاوائل الذين وفدوا الى تلك الانحاء من آسيا وأستراليا، حتى اعتقدوا لقلة ثقافتهم آنذاك انها تتغذى من ندى الجنة ورحيق الازهار، لذلك سموها «طيور الجنة»، وهو الاسم الذي شاع عنها في أوروبا.

تقتصر الألوان الساطعة لدى هذه الطيور على الذكور وحدها، ولا يعرف سبب ذلك حتى الآن. قد يكون من اجل جذب الإناث (خلافا لما هو في عالم الانسان)، وقد يكون لابعاد نظر الاعداء عن أعشاش الأم وصغارها حماية لها.

تبني معظم طيور الجنة في أعلى الأشجار أعشاشا مهلهلة تشبه المنصة او الدكة، وتضع فيها بيضا مخططا ومرقطا. وهي تأكل كل ما تجد من الثمار وغيرها حتى القواقع والحشرات.

في موسم اللقاح، تتجمع الذكور لتستعرض ريشها الجذاب أمام الإناث. ومع ان هذه الطيور قد عُرفت بشدة الحذر، فإنها تتجمع في هذا الوقت بكثرة تمكن الصيادين من الرمي عليها من مكان قريب، وتستخدم لهذا الغرض سهام غير حادة لئلا يتضرر ريشها.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)