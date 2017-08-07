هل يمكن التغذية على أرجل الضفادع؟

نعم. إن كثيرا من الناس يحبون الوجبة التي تشتمل على ارجل الضفادع، وهم يستخدمون في ذلك الارجل الخلفية للضفدعة. ويتم طهيها عادة باستخدام الزبد، ومعظم المطاعم الفرنسية تقدم هذه الوجبة الشهية، وكثيرا ما يقوم بعض الناس بإنشاء مزارع خاصة لتربية الضفادع لتلبية طلبات المطاعم المتزايدة.

يمكن للضفدعة ان تتغذى على مائة حشرة يوميا.

بلغت اطول قفزة للضفدعة تم تسجيلها ضمن الارقام القياسية 17 قدما و4 بوصات.

بلغ وزن اكبر ضفدعة تم اكتشافها في افريقيا الغربية حوالي 7 ارطال، وبلغ طولها اكثر من 32 بوصة عند بسط أرجلها.

يعتبر السمندل الذي يعيش في الصين أو اليابان اكبر البرمائيات المعروفة، ففي سنة 1920 تم اكتشاف سمندل بلغ طوله 5 أقدام ووزنه اكبر من مائة رطل.

(من كتاب: س وج في العلوم المبسطة ـ د.حسام محمد مازن)