الدموع - الضحك.. إكسير الحياة

لا تخف من البكاء، لانك اذا لم تستطع ان تتخلص من الشعور بالتوتر في داخلك من وقت لآخر.. فأنت تختزن المتاعب لنفسك، ولكن هل البكاء وحده هو العلاج؟ والجواب لا.. فهناك ايضا الضحك.. اضحك اذن، فالضحك خير دواء!

تحت هذه المقدمة كتب العالم النفسي البريطاني «ادوارد بودولبسكي» بحثه في مجلة «صحة جديدة» تصدر في لندن وقال: ان دوام الحال من المحال، فالأشياء والاحداث في تتابع مستمر وحياتنا كلها عرضة لتغيرات دائمة.

والذي لا شك فيه ان اطلاق العنان للدموع من آن لآخر يصنع المعجزات في فك العقد العاطفية الداخلية وخاصة عندما يشعر المرء بأنه في حاجة الى البكاء.. فلا ينبغي كما تقول الدراسة ان نشعر بالخجل من البكاء فهو ليس دليلا على الضعف، كما قد يتبادر الى بعض الاذهان وانما هو تعبير نفسي ضروري.

فالدموع تفعل بالنفس ما تفعله «الشربة» بالامعاء المتخمة بالطعام.. فهذه «الشربة» التي تسيل دموعنا وتطرد عنا مشاعر الاشياء والحزن والعداء واليأس الى آخر تلك المشاعر هذه الشربة تظهر مشاعرنا وتغسل قلوبنا وتجدد الأمل في نفوسنا.. والذين يشعرون برغبة في البكاء ويقاومون هذه الرغبة لسبب او لآخر يعانون من اضطرابات عاطفية خطرة بل واكثر من هذا، فقد يصابون باضطرابات معدية لا تقل خطورة عن تلك الاضطرابات العاطفية فالبكاء ليس ضرورة سيكولوجية بل ضرورة فسيولوجية.

اما الضحك فهو وسيلة طيبة للتخلص من حالة التوتر التي يجد المرء نفسه يعيش فيها لاسباب خارجة عن ارادته في بعض الاحيان.. فالضحك يطلق انفعالات معوية تؤثر على الجهاز العصبي السمبثاوي الذي يتولى تخليص النفس من التوتر الذي يشعر به.

والضحك اعظم دواء في رأي عدد كبير من علماء النفس، وروى احدهم قصة مريض كان يتردد على عيادته للعلاج من عقدة نفسية لازمته بسبب عاهة في قدمه.

قال: لقد جاء الي المريض يقول انه تخلص تماما من عقدته، لانه تعلم كيف يضحك من نفسه بدلا من ان يترك الآخرين يسخرون منه، وهكذا تخلص من عقدته ومن آلامه الى الابد.

لا تخجل اذن من البكاء.. واضحك.. اضحك ما شاء لك الضحك.

(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة - محمد كامل عبدالصمد)