ما هو الكوكب الأحمر؟

٭ كوكب المشتري.

ما هو أصغر الكواكب؟

٭ كوكب بلوتو.

إلام يشير هبوط الضغط الجوي؟

٭ يشير الى طقس عاصف ماطر.

إلام يشير ارتفاع الضغط الجوي؟

٭ يشير الى طقس صاف.

كم تستغرق الأرض لإتمام دورة كاملة حول الشمس؟

٭ تستغرق 365.25 يوما.

إلى كم مجموعة تم تقسيم المملكة النباتية؟

٭ إلى أربع مجموعات هي: أ ـ المشتريات (الثالوسيات)، ب ـ الطحلبيات (الخراز)، ج ـ السرخسيات، د ـ البذريات.

ما هو الصفر المطلق؟

٭ هو أخفض درجة حرارة ممكنة، وتساوي 273.15 درجة مئوية تحت الصفر، وفي هذه الدرجة تكون المادة في راحة تامة، ولا تمتلك أي طاقة حرارية.

ما الذي يجعل المعادن ناقلا جيدا للحرارة والكهرباء؟

٭ بسبب الإلكترونات الحرة في المعادن.

ما هي نظرية التبعثر؟

٭ هي إحدى أهم النظريات التي تبحث في أصل تشكل اللون.

ما هي النجمة الثنائية؟

٭ هي نجمة ذات شطرين ترى بالعين المجردة نجما مطردا، بينما ترى نجمين بواسطة التلسكوب.

ما هي الكواكب التسعة التي تتبع النظام الشمسي؟

٭ عطارد، الأرض، المريخ، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتو، الزهرة، والمشتري.

(من كتاب: بنك المعلومات - هشام خطاب)