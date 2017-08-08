الحساسية.. مرض بألف وجه

أظهرت الدراسات التي أجريت مؤخرا في اليابان وبريطانيا أن أكثر المصابين بأمراض الحساسية يعيشون في مناطق ملوثة ومزدحمة.

وأكد العلماء في أحدث أبحاثهم ان الحياة المرفهة التي يعيشها الإنسان في العديد من بلدان العالم تساهم في إصابته بالحساسية، ولاسيما تعرضه لعادم السيارات.

فقد تبين - على سبيل المثال أن استخدام السجاد والموكيت والتدفئة المركزية التي ترغم البعض على إغلاق النوافذ معظم الوقت، وما ينتج عنه من تعرض للأتربة الموجودة في السجاد وفي جو الحجرة التي تتخلل الرئة تصيب الإنسان بالحساسية وبأمراض أخرى.

ومن النتائج الغريبة التي توصل إليها د.ديفيد ستراشان الاستاذ بجامعة سان جورج البريطانية ان ترتيب الطفل في الاسرة له علاقة بإصابته بمرض الربو، فقد تبين ان الطفل الأول اكثر عرضة لأمراض الحساسية وأنه كلما سبق الطفل اخوة آخرون تقلص احتمال اصابته.

غير ان د.ستراشان لم يتمكن من معرفة السبب وراء هذه الظاهرة الغامضة، اذ لايزال العلماء في صراع مع امراض الحساسية بأشكالها المتعددة، ولاسيما انه بين حين وآخر تظهر اعراض غير مفهومة، بسبب مأكولات، أو أماكن، أو أشياء يتناولها، أو يتعامل معها الإنسان.

(من كتاب: ثبت علميا - محمد كامل عبدالصمد)