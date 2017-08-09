1- اذا كانت رغباتك لا متناهية، فكذلك ستكون مخاوفك وقلقك.

2- خوفنا من الكوارث التي يمكن الا تقع أبدا، يسلبنا الشجاعة في مواجهة تحديات الحياة اليومية.

3- الحقيقة لا تخاف المحاكمة.

4- الحياة من دون هدف هي دائما حياة تعسة.

5- ما يقع امامنا وخلفنا لا يقارن بما يقبع داخلنا.

٦- لا يمكن تخزين الوقت كأي سلعة اخرى، فالوقت غير المستخدم يضيع للابد.

٧- لا يمكنك معرفة ما يمكنك فعله ما لم تجرب.

٨ - ان اردت ان تكون كبيرا فلا تتجاهل الامور الصغيرة.

٩- الانسان اسعد لو كانت القوى الكامنة داخله تدفعه الى الصمت وتدفعه الى الكلام ايضا.



(من كتاب: الموسوعة الشاملة - مجدي سيد عبدالعزيز)