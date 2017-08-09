1- اذا كانت رغباتك لا متناهية، فكذلك ستكون مخاوفك وقلقك.
2- خوفنا من الكوارث التي يمكن الا تقع أبدا، يسلبنا الشجاعة في مواجهة تحديات الحياة اليومية.
3- الحقيقة لا تخاف المحاكمة.
4- الحياة من دون هدف هي دائما حياة تعسة.
5- ما يقع امامنا وخلفنا لا يقارن بما يقبع داخلنا.
٦- لا يمكن تخزين الوقت كأي سلعة اخرى، فالوقت غير المستخدم يضيع للابد.
٧- لا يمكنك معرفة ما يمكنك فعله ما لم تجرب.
٨ - ان اردت ان تكون كبيرا فلا تتجاهل الامور الصغيرة.
٩- الانسان اسعد لو كانت القوى الكامنة داخله تدفعه الى الصمت وتدفعه الى الكلام ايضا.
(من كتاب: الموسوعة الشاملة - مجدي سيد عبدالعزيز)