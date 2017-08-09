٭ فن صناعة السجاد في تركيا يعود إلى ألفي عام خلت، شهد خلالها الكثير من التطورات مع احتفاظه بالطابع التقليدي اليدوي.



وقد نقل السلاجقة الأتراك الفنون اليدوية لصناعة السجاد إلى غرب آسيا الصغرى وصولا الى سواحل البحر المتوسط، كما أورد الرحالة الإيطالي ماركو بولو أنباء مشاهداته في المساجد والقصور التركية، مشيرا إلى أصناف السجاد الفاخر التي شاهدها هناك.

٭ لعبة «البيسيبول»، التي تحظى بشعبية منقطعة النظير في أميركا الشمالية؛ تقوم على أساس أن يكون أحد الفريقين فيها في وضع الهجوم، فيحاول تسجيل «الهدف» بالدوران حول الملعب.



ويكون الفريق الآخر في وضع الدفاع، وله لاعب يرمي الكرة «الرامي»، وثمانية لاعبين آخرين موزعين على الملعب يحاولون منع الفريق المهاجم من إكمال دورته حول الملعب.



ويتبادل فريقا لعبة البيسيبول موقعي الدفاع والهجوم تسع مرات أثناء المباراة، وكل مرة تسمى «الشوط».



أما الفريق الفائز فهو الذي يسجل اكبر عدد من الدورات حول الملعب في نهاية المباراة.

(من كتاب: هل تعلم - علاء العموش)