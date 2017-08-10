10 أغسطس

٭ 10/8/1960 تأسست شركة الكويت للتأمين بهدف القيام بأعمال التأمين بجميع أنواعه برأسمال قدره خمسة ملايين روبية.

٭ 10/8/1960 صدر مرسوم اميري رقم 8 لسنة 1960 بانشاء شركة الصناعات الوطنية برأسمال قدره عشرون مليون روبية.

٭ 10/8/1966 دولة الكويت تصدق على اتفاقية المنظمة العربية للعلوم الادارية.

٭ 10/8/1967 دولة الكويت تنضم الى اتفاقية انشاء لجنة مكافحة الجراد الصحراوي في الشرق الادنى.

٭ 10/8/1990 ادانت القمة العربية غير العادية المنعقدة في القاهرة العدوان العراقي على دولة الكويت، وقررت عدم الاعتراف بقرار ضم العراق للكويت ولا بأي نتائج اخرى مترتبة على احتلال القوات العراقية للاراضي الكويتية.

٭ 10/8/1992 صدر المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 92 بانشاء الهيئة االعامة للشباب والرياضة.

٭ 10/8/2000 منتخب الكويت للاسكواش تحت 15 و19 سنة يفوز بالميدالية الذهبية والمركز الثاني في البطولة العربية للفرق والتي اقيمت في القاهرة.

٭ 10/8/2001 بدأت ظاهرة نفوق الاسماك حيث تم رصدها في منطقة عشيرج وكانت الاسماك النافقة جميعها من نوع الميد وبنسبة 100%.

٭ 10/8/2002 اللاعب فوزي دهش يحقق ذهبية 400 متر عدو في البطولة الآسيوية الرابعة عشرة التي اقيمت في سريلانكا بزمن قدره 45.12 ثانية.

(من كتاب: تاريخ الكويت يوماً بيوم د.صالح العجيري- د.محمد احمد عيسوي - عبدالعزيز بدر (بوهندي)