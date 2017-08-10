كيف تكتشف أشعة إكس العظام لا الجلد المحيط بها؟

تظهر صورة أشعة إكس لساق تعرضت للكسر أثناء عملية التزلج الخطر على الثلج مثلا العظام وهي تلمع بقوة والسبب هو ان كثافة العظام تمنع جزيئات أشعة إكس من المرور عبرها أكثر مما يفعل الجلد المحيط بها.

وتطلق ادارة تصوير اشعة اكس الجزيئات الالكترونية باتجاه سطح معدني مغطى ببلورات هاليد الفضة الشديدة الحساسية للضوء وتوضع القدم المصابة بداخل حقل الإلكترونيات والذي يحدث هنا انه عندما يصل أحد الإلكترونيات الى سطح البللوريات تحول إحدى هذه البللوريات الى اللون الأسود أما البللوريات التي لا تصيبها أي جزيئات فتصبح شفافة أو بيضاء اللون عند تطهير الصورة وتحتوي جزيئات أشعة اكس على كثير من الطاقة بحيث يمر بعضها مباشرة عبر الجسم المكون في غالبيته من عناصر الماء ولا تترك سوى صورة واهية على الفيلم للاجزاء التي منعت الإلكترونيات من العبور، ومن ناحية أخرى فإن العظام تكون شديدة الكثافة لاحتوائها على كميات ضخمة من الكالسيوم اضافة الى عناصر اخرى ويمكن لمادة العظم ان تمنع اشعة اكس من العبور عن طريق تشربها أما المنطقة من العظم التي تعرضت للكسر فتبدو سوداء في الصورة مما يسمح للطبيب باكتشافها.

(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالعزيز)