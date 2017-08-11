ميخائيل فرادي (1791 ـ ١٨٦٧) Farady

كيميائي وفيزيائي انجليزي كانت أسرته تنظر إليه حتى سن الثالثة عشرة على أنه سوف يكون حدادا مثل والده، كانت أسرته من الأسرة الفقيرة التي كانت تسكن لندن، وهذه الأسرة كانت لا تملك نفقات التعليم ولكن فرادي اتته الفرصة عندما اصبح بائعا للكتب لذلك فإنه علم نفسه بنفسه وتخصص في دراسة الكيمياء والفيزياء والتحقق بالمعهد الملكي وتتلمذ على يد الكيميائي العظيم همفري وعرض عليه ان يكون مساعدا له ومن هنا اصبح فرادي على طريق المعرفة العلمية الصحيحة وقام باختراع العديد من المخترعات الحديثة وخصوصا في المغنطة والكهرباء، وهذه الاكتشافات فتحت الباب أمام العلماء لدراسة الموجات اللاسلكية، والتلفزيون، واشعة اكس، والذرة.



نال فرادي العديد من الجوائز الشرفية تكريما له على أعماله.

تشوبرت (1797 - 1828) Schubert

موسيقى نمساوي ومن أعظم الموسيقيين العالميين كان في طفولته في الكورال الكنسي وفي سن السابعة عشرة اتقن العزف على العديد من الآلات الموسيقية وكان ماهرا في العزف على البيانو وقام بتأليف العديد من المقطوعات الموسيقية والسيمفونيات وأشهر أعماله Symphony in D والذي كان متأثرا فيها بالموسيقار العظيم بيتهوفن ومن الأخبار المأسوية عنه انه اصيب بمرض خطير في عام 1828 ومات في عام 1828 وكان عمره 30 عاما وعلى الرغم من ايام المعاناة والمرض، إلا أن تشوبرت قدم أروع الأعمال الموسقية التي أبهرت العالم ولاتزال هذه الأعمال شاهدة على عظمة فنان عالمي عاش قليلا ولكن أعماله خالدة وباقية.

(من كتاب: الخالدون 1000 - علي رمضان)