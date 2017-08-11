٭ أول قطعة حرير صنعت في الهند منذ 3000 سنة.

٭ وفقا لقانون دنماركي خاص سمح للمسرح الملكي في كوبنهاغن ان يكون اول مسرح تعرض فيه مسرحيات اجنبية على خشبته.

٭ اول سيمفونية لوتسارت الفها وهو في السابعة من عمره.

٭ اسم «ماري» اكثر الأسماء شيوعا في العالم عام 1203.

٭ اول حبل صنع لشنق القرصان الشهير الكابتن كيد بروك وكان بإمكانه الهرب من ذلك المصير لولا انه كان ثملا ومخمورا جدا وسرعان ما شنق.

٭ «الفلورين» المادة الكيميائية التي تساعد على المحافظة على صحة الأسنان. اوجدها العالم السويدي فيلهيلم سكيل عام 1771.

٭ فريدريك والتون اول من اخترع اللينوليوم عام 1860.

٭ «قيصر» لقب امبراطور روما، استعمل لأول مرة في روما، بعد ذلك اصبح لقبا للامبراطور في ألمانيا وفي روسيا.

٭ من أكثر الآلات الموسيقية الفمية المشهورة في العالم الهارمونيكا، التي اخترعت في ألمانيا 1820.

٭ جزيرة «باربادوس» اخذت ذلك الاسم من بحار برتغالي وصل إليها في القرن السادس عشر، وخطر له ذلك الاسم بعد ان رأى شجر التين الملتحي هناك وكلمة «باربا» تعني اللحية في اللغة البرتغالية.

٭ اليونانية اول لغة اوروبية تأخذ الشكل الكتابي.

٭ اول الأفاعي التي عاشت في نيوزيلندا والتي نراها اليوم قد صدرت إليها من بلدان أخرى.

٭ نيل أرمسترونغ رائد الفضاء الاميركي اول رجل نزل على القمر.

٭ في مارس 1978 فلاديمير ريميك اول تشيكوسلوفاكي ليس اميركيا ولا روسيا يصبح رجل فضاء ويصعد على سفينة فضائية «سويوز 28».

(من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة - جايلز براندريث - ترجمة ليديا البريدي)