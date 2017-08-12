المايا

لم يتم اكتشاف العالم الجديد بين ليلة وضحاها، فقد رأى «بالبوا» المكتشف الإسباني مياه المحيط الهادي لأول مرة عام 1513. أما «ماجلان» فقد اكتشف ان الارض كروية وهو يقوم بدورة حول العالم، من خلال القارة الاميركية.

واكتشف ايضا ان المكسيك هي ارض الصحراء، ووصل اليها الاسباني كورنيث على رأس قواته التي تتكون من خمسمائة رجل و16 حصانا.

كانت المكسيك بلدا ثريا بشكل مذهل، مليئة بالذهب والفضة، والخضرة وأدهشت المدن المكسيكية الزوار بروعتها، وسكانها ونشاطهم التجاري كانت البلاد مسكونة بالعديد من القبائل، اقواها قبيلة الازتيك.

وبفضل قوته، صار كورنيث زعيما في المكسيك وقد انضمت إليه القبائل التي كانت تشعر بكراهية الازتيك وصار صديقا لامبراطور الازتيك المسمى مونتروما الثاني الذي اقاله فيما بعد.

وقد احرق كورنيث سفنه كي يمنع رجاله من الابحار، مما اشعل التمرد الدموي، حيث قتل احد القادة الفاتحين، ستمائة من نبلاء الازتيك، واستولى على ممتلكاتهم.

وخلال عامين انهى كورنيث حملته تاركا خلفه دمارا لحضارة مهمة حدثنا عنها علماء الآثار.

يقال ان اول من سكن القارة الاميركية جاءوا من آسيا عن طريق سيبريا، وآلاسكا، منذ قرابة عشرين الف عام، هذه الشعوب التي لم يكن لها اي اتصال بعوالم اخرى، وقد نمت حضارتهم بصورة اخرى، فهم لم يعرفوا العجلات، ولم يستخدموا اي حيوان عدا اللاما.

وصلت حضارات بعض هذه الشعوب الى القمة، مثل المايا الذين عاشوا بين القرن الثالث والتاسع الميلادي، وقد بنى اهل المايا المدن الكبرى، المزينة بالمعابد وكانت السنة الشمسية عندهم تساوي 365 يوما، وقد استخدموا الارقام بما فيها الصفر. كما بنى ابناء هذه الحضارات الاهرامات المتدرجة السلالم، ولم يعرفوا الحديد، لكنهم عرفوا النحاس والذهب والفضة، وقد دفعتهم عقائدهم الى تقديم الانسان كقربان.

(من كتاب: موسوعة الحضارات - محمود قاسم)