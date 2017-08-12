أكل السمك

تبتلع الاسماك طعامها بسرعة وبغير مضغ لأنها تفتح فمها وتغلقه باستمرار للتنفس فاذا احتفظت بالطعام في فمها ماتت مختنقة.

نوم السمك

الاسماك تنام وعيونها مفتوحة لأن ليس لها جفون.

الدلافين المؤثرة

الدلافين تعرف قيمة إيثار الغير على النفس.

المأموث المنقرض

اكتشف صيادو بحر الشمال بقايا الآلاف من حيوانات المأموث المنقرضة.

أغرب سم

السم المميت الذي يفرزه اخطر انواع قنديل البحر الذي يعيش قرب سواحل استراليا يقتل رجلا خلال مدة لا تتجاوز اربع دقائق ومع ذلك فهذا الحيوان الرخوي البحري تلتهمه السلاحف البحرية التي يشبه فمها المنقار دون ان يلحق بها أي اذى!

التنفس من الارجل

سرطان الرمل الاسترالي يتنفس من خلال أرجله عندما ينتقل على أرض جافة.

تبيض وتموت

تضع أنثى الاخطبوط 60 ألف بيضة.. ثم تلزم مخبأها ولا تغادره حتى تموت جوعا.

ذراع الاخطبوط

الاخطبوط عندما يفقد احدى اذرعه الطويلة، تنمو له ذراع بديلة تدريجيا فيما بعد.

سمكة بجناحين

تمكن صياد لبناني في منطقة البترون شمال لبنان من اصطياد سمكة بجناحين على عمق نحو اربعين مترا في البحر وهي فريدة من نوعها كما قال ولم ير مثلها قبلا منذ أكثر من ثلاثين عاما، والسمكة ذات الجناحين عرضت على الشاطئ وتحولت الى شبه (صندوق فرجة) حيث احتشد الأهلي بعدما شاع الخبر ليتفرجوا على السمكة التي يشبه رأسها جمجمة حيوان بري ولها جناحان مثل طير الفرى.

(من كتاب: عجائب وغرائب حول العالم - خالد عبداللاه)