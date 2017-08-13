«يأكلني سبع، ولا يأكلني كلب».

٭ يضرب للتفاخر والبعد على الدنس.

«اليبيح سره لمرته خسران».

٭ «اليبيح» يعني الذي يبيح، ويضرب على عدم حفظ المرأة للأسرار.

«قال: يا فرعون من فرعنك؟ قال: ما لقيت أحد يردني»

٭ هذا حال كل البشر يحتاجون دائما لفرعون.

«من غربل الناس.. انخلوه».

٭ فالأفضل الاشتغال بعيوب النفس عن عيوب الناس.

«موكل بيضة اشحمه، ولا كل حمره إلحمه».

٭ يضرب لعدم الاساءة في الفهم حال اشتباه الامور.

«خاب معطي صنعه غير سيدها».

٭ المعنى واضح.

«ما تخلف الحيه الا حويّه».

٭ يضرب لتشابه الآباء والأبناء بالأخلاق.

«يقزر العيد من غير حنّه».

٭ «يقزر» كلمة كويتية تعني.. يمشي الحال، ولأن العيد لا بد له من حنّه للنساء لكن في حالة فقدها ما العمل؟.. أكيد ان حال العيد سوف تسير على خير ما يرام حتى لو لم تكن هناك «حنه» ويضرب مثلا لتسهيل الامور وتمضية الحال حتى لو لم يكن كاملا.

(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال - محمد صالح السبتي)