زيت الزيتون أفضل أنواع زيوت الطعام للصحة

تنصح دراسة جديدة قام بها د. «سكوت جرنيد من جامعة تكاس» ود. «فريد ماتسون» من جامعة كاليفورنيا باستخدام زيت الزيتون بديلا للزبدة التي تسبب امراض القلب.. والسمن الصناعي الذي يسبب السرطان، وتقول الدراسة: ان زيت الزيتون لا يحتوي على كمية كبيرة من الدهن، كما أنه يضبط نسبة الكولسترول في الدم، بدون ان يسبب اضرارا اخرى.

وتضيف الدراسة ايضا: انه بعد تتبع مجموعة من الناس تبين ان الذين استخدموا زيت الزيتون لمدة اربعة اسابيع كانت لديهم كميات من البروتين الدهني اقل بمعدل 17% عن اولئك الذين تناولوا الزبدة والسمن الصناعي والزيوت الأخرى في طعامهم، دون ان يؤدي ذلك الى التأثير على البروتينات الدهنية عالية الكثافة، والتي تحمي القلب والشرايين التاجية من الانسداد.

وتذكر الدراسة ان شعوب البحر المتوسط التي تتناول زيت الزيتون في طعامها اقل في معدل الاصابات بالانسدادات في الشرايين والقلب وفي امراض السرطان ايضا، ولاسيما ان هذه الشعوب تكثر من تناول الخضروات والاسماك.

الزيوت المستخلصة من كبد الحوت

توصل الخبراء في الهند الى امكانية استخدام الزيوت المستخلصة من كبد الحوت كدواء لعلاج مرض السرطان.

وقال الخبراء: ان زيت كبد الحوت يحتوي على مواد قادرة على تقوية الجهاز المناعي للحيتان بصورة فعالة، وتساعد على اعادة بناء انسجتها، فضلا عن تأثيرها الطيب على الاشخاص الذين يتعرضون للاشعاع والذين يعانون من الحروق الشمسية.

الزيوت المستخلصة من التمر

كما توصل العلماء الهنود الى امكانية استخلاص الزيت من التمر.. وتتم طريقة التصنيع بطحن بذور التمر حتى تتحول الى مسحوق، ثم يتم ترطيبه وطبخه فوق بخار يغلي.

وقد اسفرت التجربة عن الحصول على كمية من الزيت بنسبة 6.4% من المسحوق، ويتميز بلونه الاصفر، ويمكن تكريره واستخدامه في الطعام بعد ذلك.. اما بقية المسحوق فيمكن استخدامه غذاء للحيوانات، لانه غني بالبروتين.

(من كتاب: ثبت علمياً - محمد كامل عبدالصمد)