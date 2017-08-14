أي نهر ينبع من الغابة السوداء ويصب في البحر الأسود؟

٭ هو نهر الدانوب وهو أكبر أنهار أوروبا بعد الفولجا طوله 2816 كم ومساحة حوضه 828800 كم مربع ينبع من هضبة الغابة السوداء بجنوبي غربي ألمانيا ويجري نحو الجنوب الشرقي عبر ألمانيا والنمسا والمجر ثم شمالي شرق يوغوسلافيا ورومانيا حتى يصب بالبحر الأسود وهو بذلك يشكل حدودا طبيعية بين بعض الدول وتقع على ضفتيه ثلاث عواصم هي فينيا وبلغراد وبودابست ويصب فيه أكثر من 300 رافد ويصلح القسم الأكبر منه للملاحة.

أين يقع وادي النار وأين تقع أرض النار؟

٭ يقع وادي النار في شرقي القدس وهو الذي يبدأ من وادي الجوز ويسير إلى الجنوب الشرقي محاذيا لجبل مسكوبوس وجبل الزيتون حتى يصل إلى البحر ويبلغ طواله حوالي 30 مترا أما أرض النار فهي في الجنوب الأقصى لأميركا الجنوبية وراء مضيق ماجلان وقد اكتشفها عام 1520 ماجلان وأكثر سكانها من الهنود وهذه المنطقة مقسمة اليوم بين الأرجنتين وتشيلي وهي معروفة ببردها الشديد وغزارة امطارها وثلوجها.

(من كتاب: هل تعلم - وفاء يوسف)