ما السنة الضوئية؟

إننا نقيس المسافات الصغيرة مثل طول هذا الكتاب وعرضه بالسنتيمترات، أما المسافات الأكبر من ذلك فنقيسها بالمتر والمسافات الطويلة نقيسها بالكيلومتر. ولكن المسافات بين الكواكب والنجوم فهي مسافات هائلة لا تصلح معها وحدات المتر والكيلو متر، وإنما يستخدمون وحدة أخرى هي السنة الضوئية.

والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة عندما يسافر في الفراغ، والضوء يسافر بسرعة كبيرة جدا هي 300 ألف كيلو متر في الثانية، والمسافة التي يقطعها الضوء في ثانية تسمى ثانية ضوئية، والمسافة التي يقطعها في دقيقة تسمى دقيقة ضوئية، أما المسافة التي يقطعها في سنة فهي كما قلنا سنة ضوئية.

وحسب هذه الوحدات فالمسافة بين الأرض والقمر هي 1.25 ثانية ضوئية، والمسافة بين الشمس والأرض ثماني دقائق ضوئية وعشرون ثانية ضوئية وهو ما يعادل 150 مليون كيلومتر.

وأقرب نجم لنا بعد الشمس هو بروكسيما، وهو يبعد عنا حوالي 4.25 سنوات ضوئية، وهذا معناه أننا إذا سافرنا في طائرة تنطلق بسرعة 300 ألف كيلو متر في الثانية (وهذه سرعة مستحيلة طبعا) فسوف نصل إلى هذا النجم بعد 4.25 سنوات.

وهناك نجوم تبعد عن الأرض 80 ألف سنة ضوئية!

(من كتاب: حول العالم س وج - مصطفى غنيم)