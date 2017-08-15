هل نحتاج إلى تناول فيتامينات زائدة؟

«الفيتامينات» هي مجموعة من مواد توجد في الطعام، ويحتاج إليها الجسم لكي يحيا سليما. ولذلك يتساءل عدد كبير من الناس: هل أنا أحصل على فيتامينات كافية وهل أحصل على النوع المطلوب؟ وعلى الرغم من أن ما يحتاجه الجسم من الفيتامينات هو مقادير ضئيلة جدا فإن القلق بشأنها لا يخلو من أساس. ويتعلق ذلك بأصناف الأطعمة التي يتناولها الإنسان. وبوجه عام فإن الشخص الذي يتناول تنويعة جيدة من الطعام يحصل على جميع الفيتامينات المطلوبة (ربما باستثناء فيتامين د).

والمشكلة هي أن العديد من الناس لا يجيدون اختيار طعامهم، أي لا يتناولون تنويعة كافية، ولا يأكلون الأطعمة الأساس التي يحتاجون إليها ومن هنا تكون الإجابة عن السؤال: لا حاجة إلى الفيتامينات الزائدة، بشرط أن تأكل طعاما ملائما. ومن الجدير بالذكر أن الجسم لا يمكنه اختزان العديد من الفيتامينات فهو يطرح الفيتامينات الزائدة عن حاجته. أضف إلى ذلك أن الإسراف في تناول بعض الفيتامينات يضر بالجسم. ويصدق ذلك على فيتاميني «أ» و«د»، حينما تؤخذ مقادير كبيرة منهما في كبسولات أو سوائل.

أين نجد الفيتامينات المختلفة؟ لنأخذ فكرة مهمة سريعة. ان فيتامين «أ» المفيد للعين، والبشرة، والعظام، يوجد في: الخضراوات الورقية الخضراء والخضراوات الصفراء والفواكه والبيض والكبدة والزبدة. فيتامين «ب 1» الذي يساعد جهازي الهضم والأعصاب ويحمينا من أمراض معينة، يوجد في: الخبز الأسمر ومشتقات القمح والشوفان والكبدة. فيتامين «ب 2» يوجد في: الحليب والبيض وبعض الخضراوات العشبية كالكرفس، والكبدة. ويوجد فيتامين «ث» المفيد للعظام والأسنان في الحمضيات (البرتقال وأشقائه) والطماطم (أو البندورة) والخس. أما فيتامين «د» فيوجد في الحليب المقوي وفي أشعة الشمس.

هذه مجموعة قليلة من الفيتامينات التي يحتاج الجسم إليها، والطريقة المثلى للحصول عليها هي أن تأخذ من طبيبك وصفة مناسبة تحتوي على الأطعمة الأساس، وأن تحرص على الالتزام بها.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)