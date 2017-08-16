المهاتما غاندي

زعيم هندي كتب تاريخ الهند الحديثة في اكتوبر من عام 1869 ولد المهاتما (غاندي) في عائلة محافظة لها باع طويل في العمل السياسي، وسافر حين بلغ التاسعة عشرة من عمره الى انجلترا وعاد منها بدبلوم في المحاماة، ثم سافر الى جنوب افريقيا مدافعا عن الهنود العاملين في مزارع قصب السكر في الدولة التي تحكمها اقلية بيضاء عنصرية، وشكلت سنوات عمره في جنوب افريقيا حياته فيما بعد، فقد اصبح (المهاتما) او (الزعيم الروحي) للهند بعد عودته عام 1914 ليطلق منها عام 1921 حملته الشهيرة في العصيان المدني ضد الاستعمار البريطاني والذي بدأ يركز على غاندي وتحركاته، وشخصيته التي اصبحت شبه اسطورة، فقد تحول الرجل الانيق المحامي المتعلم الى رجل نحيل متقشف لا يرتدي من الثياب الا ما يستر عورته ولا يأكل الا ما يقيم حياته وقاطع البضائع الانجليزية في البلاد والتي كانت تشكل تقريبا كل البضائع فعاش على الكفاف يأكل من غزل يديه للصوف ومن حليب عنزة اقتناها ليضرب المثل لشعبه في مقاطعة العدو المستعمر اقتصاديا.

وتحركت الهند كلها بكل ما فيها من طوائف مسلمين وهندوس وسيخ لتواجه الانجليز في بلاده ايام كانوا امبراطورية (لا تغيب عنها الشمس) لاتساعها شرقا وغربا وجنوبا في الكرة الارضية.. اعتقلت السلطات غاندي في مايو 1930 وأودعته السجن ثم المصحة مما اشعل نيران الثورة التي تصاعدت حتى هاجم الثوار مستودعات الملح الانجليزية الواسعة وكان غاندي قد طالب شعبه بالاستغناء عن الملح (الانجليزي) واستخراج الملح بأيدي الهنود.

وتحولت الثورة السلمية الى ثورة صاخبة اضطرت معها السلطات البريطانية الى اللجوء لـ «غاندي» في المصحة والتفاوض معه، لكن المفاوضات فشلت وكذلك المؤتمر الذي دعت اليه فالرجل القابع في المصحة لم يرسل حزبه (حزب المؤتمر) عنه ممثلا، مما اضطرهم لإطلاق سراحه في يناير 1931 فاستقبل في بومباي مسقط رأسه بطلا قوميا وزعيما روحيا ظل يؤثر في المعركة السلمية حتى حين نزل في لندن لمقابلة الملك كان يحمل معه عكازه ويرتدي سرواله الابيض المعروف ويجر عنزته.

واعتقل غاندي ثانية في 9 اغسطس من عام 1942 لاستمرار العصيان المدني والثورة الهادئة التي كانت تتحرك بإشارة من غاندي والذي امر بمقاطعة المدارس والمصانع والمحاكم البريطانية في الهند. واستمر اعتقاله عامين وخرج اكثر نحولا وضآلة جسم لكنه اكثر قوة وتأثيرا وظل في ثورته الصامتة البليغة ستة اعوام اخرى حتى حصلت الهند على استقلالها رغم سطوة بريطانيا وجبروتها آنذاك واعتبارها (الهند) احدى مستعمراتها الاكثر ثراء وغنى وجمالا وخيرا.

وقسمت الهند بين الهند التي تضم اغلبية هندوسية وبين باكستان الشرقية والغربية التي تضم اغلبية مسلمة، لكن غاندي الذي حارب طويلا عمره كله من اجل كل انسان هندي قتله احد المتطرفين الهندوس وللغرابة ان الذي اغتاله لم يكن من المسلمين او من السيخ بل كان احد ابناء دينه.

مات غاندي في 30 يناير 1948.



(من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ - أسيمة جانو)