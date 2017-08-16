لماذا ينثر الأرز على العروسين يوم زفافهما؟

عادة نثر الأرز على العروسين موجودة في أرجاء العالم وهي تقليد كان يمارسه الأقدمون. إن حفلة الزفاف شأنها شأن جميع المناسبات الهامة في الحياة مليئة بالرموز، واستخدام الأرز يمثل احد هذه الرموز، فقد لعبت عادة نثر الأرز دورا مهما منذ قرون طويلة، عند بعض القبائل البدائية ان يتناول شخصان الارز معا معناه انهما قد اقترنا، هذا ربما لأن الأكل معا، يرمز الى العيش معا، وكان الارز هو الطعام المحلي آنذاك.

عند الآخرين يتناول العريس وعروسه الأرز أولا قبل ان يتزوجا ثم ينثر الأرز عليهما في أثناء الحفل. وفي بعض الحالات يستخدم الأرز لطرد الأرواح الشريرة. وبالنسبة الى الأقدمين يرمز الأرز الى الخصوبة، وعادة نثر الأرز التي مازالت سائدة حتى اليوم تعني أمنية الحاضرين والمدعوين بأن يرزق العروسان بأولاد.

(من كتاب: « كشكول المعارف والعلوم» لـ «كاميليا سلوم عكاوي»)