ريتشارد فينمان

فيزيائي أميركي عاش في الفترة 1918-1988 وهو من اشهر الفيزيائيين المؤثرين في النصف الثاني من القرن العشرين بسبب أعماله العديدة والمهمة ولاسيما عن الكهرباء الديناميكية.

أعاد كليا صياغة الميكانيك الكوانتي والكهرباء الديناميكية مع منحنياتها المعروفة بمنحنيات فينمان، التي استخدمت منذ ذلك الوقت الأقل شكلا شائعا في العالم.

وعدا عن اختصاصه في مجال الفيزياء فهو موسيقي تربوي لامع مؤلف للعديد من المؤلفات المبسطة والشعبية، وشارك في تطوير القنبلة الذرية الاميركية.

درس، بعد الحرب العالمية الثانية، في جامعة كورنيل، ثم في كالتك حيث اجرى اعمالا اساسية ولاسيما نظرية السيولة الفائقة والكواركات. نال في عام 1965 جائزة نوبل في الفيزياء بالمشاركة مع جوليان شوينجر وسينو اتيرو توماناغا عن اعماله في الكهرباء الديناميكية الكوانتية.

في أواخر حياته تعرف، من خلال عمله كعضو في لجنة التحقيق في انفجار مركبة الفضاء شلانجر، الى الكثير من الناس الاميركيين وتقرب منهم، كما انه معروف من خلال مؤلفاته العديدة وخاصة «محاضرات فينمان في الفيزياء» حيث اصبحت محاضراته مشهورة وضرورية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وأساتذتهم. ومؤلفات اخرى فكاهية وفكرية كمفكر حر.



(من كتاب: أعلام ومفاهيم - د.أحمد بلال)