٭ اول عربة قطار اجتازت ما بين منطقتين في مقاطعة ويلز في انجلترا عام 1806 كانت تجرها الاحصنة.

٭ محمد علي كلاي اول رجل في تاريخ الملاكمة يستعيد لقب بطل العالم للوزن الثقيل مرتين: 1971 و1975.

٭ «ماري كوري» كانت اول عالمة اكتشفت مادة الراديوم ومنحت جائزة نوبل للفيزياء.

٭ في 16 يونيو 1963 أصبحت الروسية فالنتينا تيريشكوفا اول رائدة فضاء في العالم.

٭ خدمة «الاسعاف الطائر» الاسترالي دخلت حيز التشغيل لاول مرة عام 1928.

٭ اول سكة حديد في اميركا كانت في جنوب كارولينا وافتتحت عام 1830.

٭ قصر باكنغهام مقر العائلة المالكة. بناه دوق باكنغهام عام 1703.

٭ القول الانجليزي السائد «اللعق حتى التشكيل» تعود قصته الى ان الناس كانوا يعتقدون ان صغار الدببة تأتي الى الحياة على شكل كتلة من اللحم لا شكل لها وتقوم الأم بلعق تلك الكتلة الى ان يصبح شكلها شكل دب صغير.

٭ عندا دخلت الزرافة لاول مرة الى اوروبا، لم يعرف الناس طريقة للاستفادة منها وسميت الجمل الفهد لانها كانت تشبه الجمل والفهد في آن واحد.

٭ اول مراقبي المرور الذين وقفوا في شوارع بريطانيا كان عام 1960.

٭ الابجدية الانجليزية نشأت من ابجدية استعملها الفينيقيون منذ 3500 عام.

٭ اول طريقة حديثة لبناء الطرق بدأت في نهاية القرن الثامن عشر. قبل ذلك كانت المرة الاخيرة التي تكون فيها الطرقات بحالة جيدة في اوروبا منذ ألف عام وقبل انهيار الامبراطورية الرومانية.

٭ عندما نولد حديثا يكون عدد عظام جسمنا 350 عظمة منفصلة، وما ان يبدأ الانسان بالنمو حتى تبدأ هذه العظام بالالتحام مع بعضها البعض لتشكل كتلة عظمية صلبة لتصبح 206 عظمات.

٭ العلم الكندي بورقة شجر القبقب الأحمر ظهر لاول مرة عام 1965.



(من كتاب: 4000 حقيقة مذهلة - جايلز براندريث - ترجمة: ليديا البريدي)