٭ عز الرجل استغناؤه عن الناس.

٭ رقة عواطف المرأة لا جمالها هي التي تكسب محبتي.

٭ دموع المرأة وسيلة هجومها على الرجل.

٭ شبح الفقر غاد ورائح على اثنين: زوج المسرفة وزوجة المقامر.

٭ عدم التعاون مع الشر واجب لا يقل أهمية عن التعاون مع الخير.

٭ من يزرع الريح يحصد العاصفة.

٭ إرادة الشفاء نصف الشفاء.

٭ تستطيع القوة أن تنتصر ولكن انتصارها لا يدوم.

٭ 1% من العبقرية نبوغ وإلهام، و99 % عرق وجهد.

الفشل يعلم النجاح

سُئِل المخترع الكبير توماس أديسون والذي فشل 992 مرة قبل ان ينجح في إشعال المصباح الكهربائي: ألم تيأس من فشلك كل هذه المرات؟

قال: أنا لم أفشل، بل تعلمت 992 طريقة لا تشعل المصباح.

٭ احذر الهم والغضب واليأس فهما أعدى أعدائك.

٭ لا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت.

(من كتاب: كلام من ذهب - حفيظ بن عيسى الراجحي)