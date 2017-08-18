٭ عز الرجل استغناؤه عن الناس.
٭ رقة عواطف المرأة لا جمالها هي التي تكسب محبتي.
٭ دموع المرأة وسيلة هجومها على الرجل.
٭ شبح الفقر غاد ورائح على اثنين: زوج المسرفة وزوجة المقامر.
٭ عدم التعاون مع الشر واجب لا يقل أهمية عن التعاون مع الخير.
٭ من يزرع الريح يحصد العاصفة.
٭ إرادة الشفاء نصف الشفاء.
٭ تستطيع القوة أن تنتصر ولكن انتصارها لا يدوم.
٭ 1% من العبقرية نبوغ وإلهام، و99 % عرق وجهد.
الفشل يعلم النجاح
سُئِل المخترع الكبير توماس أديسون والذي فشل 992 مرة قبل ان ينجح في إشعال المصباح الكهربائي: ألم تيأس من فشلك كل هذه المرات؟
قال: أنا لم أفشل، بل تعلمت 992 طريقة لا تشعل المصباح.
٭ احذر الهم والغضب واليأس فهما أعدى أعدائك.
٭ لا تضيع مالك وتصلح مال غيرك فإن مالك ما قدمت ومال غيرك ما تركت.
(من كتاب: كلام من ذهب - حفيظ بن عيسى الراجحي)