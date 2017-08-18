متى وأين تم إنشاء أول ناد رياضي متخصص في المبارزة؟

٭ أول ناد رياضي متخصص في المبارزة أنشئ عام 947هـ - 1450م في عهد الملك هنري الثامن ملك بريطانيا، واعتبرت المبارزة لعبة رياضية منذ ذلك التاريخ وأدخلت فيها السيوف الخفيفة.

من أول مَنْ ابتكر لعبة كرة السلة؟ ومتى؟ وما طول وعرض ملعب كرة السلة؟

٭ أول من ابتكر لعبة كرة السلة هو د.جيمس سميث عام 1309هـ - 1891م وطول ملعب كرة السلة 27 مترا وعرضه 15 مترا.

ما الشعار الذي اتخذته كندا لدورة مونتريال للألعاب الأولمبية التي اقيمت هناك؟

٭ كلب الماء (كلب البحر).

متى ظهرت الكرة الطائرة لأول مرة؟ وما مقاسات ملعب الكرة الطائرة؟

٭ الكرة الطائرة عرفت لأول مرة عام 1313 هـ - 1895م وتجرى في ملعب طوله 60 مترا وعرضه 30 قدما في منتصفه شبكة ارتفاعها 8 أقدام، ويتألف كل فريق من 6 لاعبين وقطر الكرة 27 بوصة وهي مطاطية وتضرب باليد فقط.

ما أصل الملاكم العربي الشهير نسيم حميد؟

٭ يمني.

ما أصل مدرب كرة القدم العالمي زين الدين زيدان؟

٭ جزائري.

(من كتاب: «هل تعلم؟» لوفاء يوسف)