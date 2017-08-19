٭ مكتبة جامعة قرطبة العربية في الأندلس، كانت تحوي أكثر من 400 ألف كتاب!

٭ الجمل حين يسير يحرك رجليه اليمنتين (الرجل اليمنى الأمامية والرجل اليمنى الخلفية) معا، ثم رجليه اليسريين معا.

٭ كثيرا ما تقوم القرود بغسيل الفاكهة الملوثة أو الملطخة بالطين قبل ان تلتهمها.

وعندما تشعر بالمرض تبحث عن أعشاب معينة في الغابة، تأكل منها، فتشعر بالارتياح ويزول المرض.

٭ في المجر قررت السيدة «فيرا زرماك» الانتحار عندما علمت ان زوجها سيتخلى عنها. وبالفعل، وتحت تأثير نوبة هستيرية ألقت بنفسها من الطابق الثالث، لكنها لم تصل الى الأرض، لأن زوجها كان عائدا الى البيت ليصالحها في اللحظة نفسها، فوقعت فوقه وقتلته، ولم تصب هي بأي أذى.

٭ يضرب قلب الحوت 9 ضربات فقط في الدقيقة.

٭ فأر واحد وفأرة واحدة يمكن ان يصيرا جدين لأكثر من 15 ألف فأر في أقل من عام واحد.

٭ سم الكوبرا مميت جدا.. ويكفي غرام واحد منه ليقتل 150 شخصا، بل ان مجرد لمس ذلك السم بأصابع اليد قد يجعل الإنسان يدخل في غيبوبة.

(من كتاب: صدّق أو لا تصدّق - مصطفى علي)