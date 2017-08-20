ما أصل وضع خاتم الزواج في البنصر؟

٭ القدماء كانوا يعتقدون ان هناك عصبا صغيرا يصل بين الاصبع المسماة بالبنصر في اليد اليسرى والقلب، وهذا العصب مسؤول عن الحالة الشعورية لذلك كان ومازال خاتم الزواج يوضع في هذه الاصبع للسبب المذكور.

متى ترى البومة؟

٭ في الظلام الدامس.

ما أسرع الأظافر نموا وما أبطؤها؟

٭ نمو ظفر اصبعك الوسطى هو أسرع بينما نمو ظفر ابهامك هو الأبطأ.

ما الحيوان الذي يستطيع اخراج معدته؟

٭ الحيوان الوحيد الذي يستطيع ان يخرج معدته الى الخارج هو نجم البحر.

متى تغادر ملكة النحل الخلية ولم؟

٭ ملكة النحل تغادر الخلية فقط من اجل قيادة جماعات النحل ومن ثم الذهاب الى رحلة الزفاف.

أيهما أسرع تجمدا: أنابيب الماء الساخن أم البارد؟

٭ أنابيب الماء الساخن تتجمد أسرع من أنابيب المياه الباردة.

ما أكثر مناقير الطيور حساسية؟

٭ منقار طائر «الكيوي» حساس جدا يستطيع بواسطته اكتشاف وجود الديدان حتى تحت التربة.

من أي شيء تتكون عين الذبابة؟

٭ عين الذبابة هي عين مؤلفة من 4000 سطح صغير تمكنها من رؤية محيطية في كل الاتجاهات، وهي واقفة ثابتة.

البواخر تسير أسرع في المياه الباردة أم الدافئة؟

البواخر تسير في المياه الباردة بشكل أسرع من المياه الدافئة.

كم عظمة في رقبة الحصان؟

٭ الأحصنة لا تمتلك عظاما في رقبتها.

أيهما أهدأ نوما: الطفل أم الطفلة؟

٭ الاطفال البنات ينمن بعصبية بينما ينام الأطفال الذكور بهدوء.

هل تمشي رجل الجرادة بعد فصلها؟

٭ أرجل الجرادة يمكن ان تمشي وتتحرك حتى بعد ان تفصل الارجل عن جسم الجرادة ورأسها.

(من كتاب: كنوز المعلومات - خالد عبداللاه)