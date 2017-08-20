قنديل البحر.. هل هو خطر؟

إن اقتراب «قنديل البحر» من الشواطئ يدفع خفراءها إلى إنذار الناس بالابتعاد عنها.



وإنه لمن الصعب أن نصدق كيف يمكن لمثل هذا المخلوق ان يكون خطرا الى هذا الحد.



يشبه «قنديل البحر» صحنا مقلوبا، ويقع جهازه الهضمي تحت الصحن، ويتصل به أنبوب يتدلى من الوسط وينتهي بالفم.



وتستعمل المجسات المتدلية من حافة الصحن لجمع الطعام، والسباحة أحيانا.



ومن بين المجسات تقع مراكز العصب واعضاء الحس.



يتكون صحن القنديل من طيتين من الأغشية تتوسطهما مادة رجراجة.



وعندما يخرج القنديل من الماء يجف بسرعة لأن 98% من جسمه ماء.



إن قنديل البحر الصغير الحجم ليس شديد الخطر.



لكن المسألة تختلف مع القنديل الضخم.



يقول الخبراء ان هناك قناديل بحر يزيد قطرها على 12 قدما (3.6م) وطول مجساتها على 100 قدم (30 مترا).



وحين يعانقك قنديل كهذا يجعل من العسير عليك ان تتنفس، بل ويسبب لك شللا نصفيا.



ويمكن لقنديل البحر البرتغالي ان يأكل اسقمريا تام الحجم.



وبمقدوره ان يلحق بالإنسان ضررا بليغا.



وهناك نوع من القناديل مقابل ساحل استراليا قتل الكثير من الناس.

خطر القنديل يأتي من مجساته التي ينتهي بعضها بأشواك تنغرز في جسم الفريسة.



وتتصل المجسات الشائكة بغدد سامة يمكنها ان تقتل او تشل الفريسة.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)