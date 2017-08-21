هل يمكن لأي سمكة أن تعيش خارج الماء؟

نعم.. بعض انواع الاسماك يمكنها ان تعيش خارج الماء لبضع ساعات او لعدة ايام، وبعضها يمكنه ان يعيش خارج الماء لبضع سنين، بعض انواع السمك تقفز خارج الماء ويمكنها ان تتسلق الاشجار وسمك الصلور يمشي ويزحف على الأرض ويتنفس الهواء لبضعة أيام في المرة الواحدة.

اكثر انواع السمك غرابة السمك الرئوي «سمك يتنفس بواسطة مثانة هوائية وبواسطة الخياشيم ايضا» هذا النوع من السمك يعاني من جفاف الانهار التي يعيش فيها في فصل الصيف ولمواجهة هذه الظروف يلف نفسه بكرة من الطين في قاع مجرى النهر الجاف.

ويدخل بعدها السمك في سبات عميق ليستمر بضعة اشهر واحيانا لبضع سنين ويستمر السمك على هذه الحال حتى تعاود الامطار سقوطها، واثناء فترة النوم السابقة يتنفس السمك الرئوي الهواء من خلال فجوة صغيرة يضعها في الكرة الطينية وبالرغم من هذه التسمية التي يستدل منها على انها ذوات رئات الا انها في الواقع تخلو من وجود رئات ويوجد بدلا منها خياشيم ومثانة هوائية تستخدمها في تنفس الهواء.

(من كتاب: س و ج في العلوم المبسطة)