برايل.. نموذجا

خلد التاريخ اسماء كثيرين من ذوي الاعاقة الذين قدموا للبشرية اكتشافات مازالت تعيش بيننا حتى اليوم، منهم على سبيل الذكر وليس الحصر «برايل» الذي كان طفلا ذا عينين جميلتين يحسده عليها كل من يراه، وكان يتمتع بذكاء شديد وحب استطلاع جعله يقرر ان يتعلم دبغ الجلود مثل والده، وذات مرة ذهب لوالده ورأه منهمكا في عمله فأخذ برايل ابرة كبيرة ومطرقة وقطعة من الجلد وحاول ادخال الابرة في الجلد فافلتت من يده وجرحت عينيه وفقد الابصار بعينه اليسرى وبعدها بفترة فقد عينه اليمنى واصبح كفيفا، تعلم البيانو وكان من اشهر عازفي فرنسا واصبح مدرسا في احد المعاهد، وفي احد الايام وهو جالس على المقهى سمع احد ضباط الجيش الفرنسي يقول اكتشفت طريقة للاتصال الصامت بالجنود، طلب برايل مقابلة الضابط وعرف منه الطريقة وهي عمل علامات معينة باستخدام الضغط على قطعة ورق فمثلا نقطة واحدة معناها تقدم ونقطتان معناها تراجع وبالفعل نجح برايل في تكوين حروف الكتاب باستخدام ست نقاط فقط وبدأ بتجربتها في المعهد.

وفي عام 1839 نشر طريقته حتى يطلع عليها العالم واليوم يوجد اكثر من عشرين مليون كفيف في العالم يدينون بالشكر لهذا الرجل الذي ساعدهم على القراءة والكتابة والوصول الى اقصى درجات العلم وكل ذلك حدث لانه كان هناك شخص قدر قيمة العمل والامل فكرس حياته لمساعدة نفسه ومساعدة الآخرين.

الهرمونات دليل النمل

كشفت دراسة اميركية حديثة ان النمل في بحثها عن الطعام تفرز هرمونا له رائحة للدلالة ان هذا المكان يخلو من الطعام وتمثل هذه الرائحة علامة «عدم الدخول» لأسراب النمل الاخـرى حتى لا يضيع وقتها في طريق خال من الطعام.

ويؤكد فريق من العلماء الهرمون الذي يفرزه النمل يشبه العلامات التي يصنعها الانسان على الطريق لارشاده.

وتشير الدراسة الى ان النمل يفرز في طريق البحث عن الطعام هرمونا آخر يلده على الطريق الى جحره في طريق العودة.



(من كتاب: ثمار من حدائق المعرفة - محمد كامل عبدالصمد)