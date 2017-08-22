٭ ان شجر الصنوبر هو الشجر الأكثر نباتا في العالم، وتبلغ نسبتها الى مجموع أنواع الأشجار الأخرى 19%.

٭ ان مياه شلالات نياغرا هي أكثر دفئا من الأسفل عنها في الأعلى.

٭ اننا نموت بشكل أسرع من قلة النوم عن قلة الطعام.

٭ ان هناك نوعا من الأسماك يدعى بالسمك الصدفي بإمكانه ابتلاع انسان كامل.

٭ ان زوراق شجر القبيقب كبيرة جدا بحيث انك لو وضعت أوراق عشر شجرات منها لغطت مساحة تزيد على أربع هكتارات.

٭ ان الشهب (النيازك) ليست بنجوم، انها أجسام تحترق لدى دخولها المجال الأرضي.

٭ ان الطباشير التي تستخدم في الكتابة على السبورات تستخدم من الجص الفرنسي.

٭ ان شجرة الفلين تحتاج الى عشر سنوات من اجل تكوين طبقة فلين واحدة.

٭ ان البعوض يفضل لدغ الناس ذوي البشرة البيضاء والشعر الأشقر.

٭ ان نوع الغنم الذي يزود بالحليب اللازم لصنع الجبنة الفرنسية الشهيرة (روغفورت) لا يشرب الماء الا نادرا ويقتصر في إرواء ظمئه على الماء الموجود في الحشائش التي يأكلها.

٭ ان القدماء كانوا يعتقدون ان هنالك عصبا صغيرا يصل بين الاصبع المسماة بالبنصر في اليد اليسرى وبين القلب، وهذا العصب مسؤول عن الحالة الشعورية، لذلك كان وما زال خاتم الزواج يوضع في هذه الاصبع للسبب المذكور.

(من كتاب: هل تعلم - علاء العموش)