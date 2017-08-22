ما الفترة التي يتمكن فيها الجمل من البقاء من دون طعام وماء؟

في الايام السابقة وقبل اختراع السيارات والطائرات، كان هناك سبيل واحد فقط للسفر عبر الصحاري في آسيا وافريقيا، ذلك السبيل هو الجمل، ما دعا الناس الى اطلاق اسم «سفينة الصحراء» على الجمل.

هناك اشياء عدة عن الجمل تجعله، على الخصوص، ملائما للعيش والسفر في الصحراء، الا ان اهم هذه الاشياء وجود السنام على ظهره.

عندما يكون السنام فارغا يفقد شكله الثابت والقوي، وينهد على جانب واحد بشكل طيات مترهلة، اذ ليس هناك عظام في السنام، بل يتكون من الشحم والعضلات فقط.

ان الغرض من وجود السنام هو في استخدامه كمكان لخزن الطعام، فقبل ايام من رحلة الجمل يرغمه صاحبه على الاكل والشرب، فيأكل كثيرا بحيث يبرز سنام من الشحم، ربما يقدر بـ 100 باوند (45 كغم تقريبا) على ظهره، هذا الشحم يمكن الجمل من ان يتغذى عليه لعدة ايام، فيما اذا كان يتمكن من ايجاد الطعام خلال الرحلة.

(من كتاب: سؤال وجواب في العلوم والتكنولوجيا - د.هشام عبدالجبار الهاشمي)