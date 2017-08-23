ما الكائن الحي الذي يمتلك أكبر عدد من الأضلاع؟

٭ الأفعى.

ما أكبر الأفاعي حجما؟

٭ أفعى الأناكوندا.

ما اللواحم؟

٭ هي الحيوانات التي تعتمد في أكلها على اللحوم كالأسد والنمر والقط.

ما الكائن الحي الذي يعيش أقل فترة حياة ممكنة.

٭ ذبابة النوار، وتعيش أقل من 24 ساعة وهي تموت مباشرة بعد أن تلد.

ما علم الأورنيثولوجي؟

٭ هو علم دراسة الطيور.

لماذا تغني الطيور؟

٭ تغني للتجاذب وتغني لتحذر بعضها من الصيد وعادة يكون الغناء للذكور ولا تغني الإناث؟

هل توجد أسنان للطيور؟

٭ توجد أسنان، وقد أعطاها الله المناقير عوضا عن الأسنان.

ما الطير الذي استخدم للمراسلة؟

٭ هو الحمام الزاجل.

طير يبيض بيضة واحدة كل سنتين، فما هو؟

٭ طائر القطرس، وهو طير بحري كبير الحجم.

ما أطول الطيور؟

٭ النعامة.

ما الطير الذي يستطيع الطيران إلى الخلف؟

٭ طائر الطنان ويستطيع الطيران إلى الجوانب ايضا.

أي من الطيور يستطيع النظر بشكل مباشر إلى الشمس؟

٭ الصقر.

طائر لا يلامس الأرض أبدا، فما هو؟

٭ هو طائر السمامة الأوروبي، وهو طائر يشبه السنونو، يأكل هذا الطائر ويشرب وينام أثناء الطيران.

(من كتاب: بنك المعلومات - هشام خطاب)