ما الكائن الحي الذي يمتلك أكبر عدد من الأضلاع؟
٭ الأفعى.
ما أكبر الأفاعي حجما؟
٭ أفعى الأناكوندا.
ما اللواحم؟
٭ هي الحيوانات التي تعتمد في أكلها على اللحوم كالأسد والنمر والقط.
ما الكائن الحي الذي يعيش أقل فترة حياة ممكنة.
٭ ذبابة النوار، وتعيش أقل من 24 ساعة وهي تموت مباشرة بعد أن تلد.
ما علم الأورنيثولوجي؟
٭ هو علم دراسة الطيور.
لماذا تغني الطيور؟
٭ تغني للتجاذب وتغني لتحذر بعضها من الصيد وعادة يكون الغناء للذكور ولا تغني الإناث؟
هل توجد أسنان للطيور؟
٭ توجد أسنان، وقد أعطاها الله المناقير عوضا عن الأسنان.
ما الطير الذي استخدم للمراسلة؟
٭ هو الحمام الزاجل.
طير يبيض بيضة واحدة كل سنتين، فما هو؟
٭ طائر القطرس، وهو طير بحري كبير الحجم.
ما أطول الطيور؟
٭ النعامة.
ما الطير الذي يستطيع الطيران إلى الخلف؟
٭ طائر الطنان ويستطيع الطيران إلى الجوانب ايضا.
أي من الطيور يستطيع النظر بشكل مباشر إلى الشمس؟
٭ الصقر.
طائر لا يلامس الأرض أبدا، فما هو؟
٭ هو طائر السمامة الأوروبي، وهو طائر يشبه السنونو، يأكل هذا الطائر ويشرب وينام أثناء الطيران.
(من كتاب: بنك المعلومات - هشام خطاب)