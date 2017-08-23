٭ ان الطريقة الفضلى لتغيير العالم هي البدء في تغيير نفسك.

٭ لقد أعطي الإنسان قوة تخطي كل عواصف الحياة، وما عليه الا ان يعي هذه القوة.

٭ حوادث الحياة ليست دائمة، فهي تختفي سريعا في رحلة الحياة.

٭ ان فشلت في القيام بعمل ما من المرة الأولى، فلا بد انك ستنجح في ذلك في المرة الثانية.

٭ ان مصدر كل مشاعرنا السلبية يأتي من داخلنا والعوالم الخارجية لها فاعلية .

٭ كل الأمور الكبيرة بدايتها صغيرة.

٭ الشخص المتنور هو شخص يحكم ذاته، وليس بحاجة إلى أي قوانين أو قواعد خارجية للقيام بذلك.

٭ كل المشاكل والصعوبات ليست سوى مؤقتة، وستخبو وتختفي بعد انتهاء وقتها، ولكن عليك خلال ذلك الوقت ان تقف بثبات بوجه المشكلة بدلا من ان تهرب أو تستاء منها.

٭ لا يعني التسامح الإذعان وإنما التخلي عن أحقادك تجاه شخص ما، وبذلك تتحرر، وربما لا يستحق هذا الشخص التسامح، ولكنك تستحق الحرية.

٭ حين تغضب فأنت تعطي بطريقة غير مباشرة السلطة لشخص آخر بإغاظتك، يجب عليك ان تتحكم في تقلبات مزاجك فكيف يمكن للآخرين ازعاجك من دون اذنك؟

٭ تعني السعادة الشعور بالراحة والسلام مع نفسك، والاستمتاع بكل ما يحدث خلال رحلة الحياة.

٭ سر النجاح ليس في القيام بما تحبه، بل في محبة ما تقوم به.

٭ لا يمكن للعالم المادي ان يؤثر فيك الا بقدر ما تسمح به.

(من كتاب: الموسوعة الشاملة)