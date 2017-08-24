هل يهجم الثور على القماش الأحمر.. فقط؟

كما نعلم.. تعتبر مصارعة الثيران هي الرياضة الشعبية الأولى والأهم في اسبانيا، والمهمة جدا في بلدان أخرى عديدة.. والناس يلتفون حولها ويثارون لحركاتها تماما.. وهم يؤمنون بأشياء محددة حولها، ولا شيء يستطيع أن يغير عقولهم.

وهي رياضة عجيبة وغريبة حقا.. رجل ينزل إلى حلبة المصارعة ويتقابل وجها لوجه مع أحد الثيران القوية التي تربت وأُعدت فقط لغرض المصارعة.. ولابد أن تنتهي المصارعة بموت أحدهما.. إما المصارع وإما الثور!

وأحد الأشياء الأكثر إعجابا بمصارعة الثيران هو الاعتقاد بأن أي شيء أحمر يثير غضب الثور ويجعله يهجم، لذلك على مصارع الثيران أن يكون لديه رداء أحمر براق، وعليه أن يكون قادرا على استعماله بمهارة فائقة.

حسنا.. الحقيقة المحزنة هي لو ان نفس مصارع الثيران كان لديه قماش أبيض، أو قماش أصفر، أو قماش أخضر، أو قماش أسود ـ فسوف يكون قادرا على انجاز نفس الأشياء، ونفس الإثارة مع الثور! فالثيران مصابة بعمى الألوان!

والعديد من مصارعي الثيران يعترفون بطريقة خاصة بأنهم يعرفون هذا.. وفي الحقيقة، قام بعض مصارعي الثيران بتجارب، استعملوا فيها قماشا أبيض.. وقد جعلوا الثيران تتصرف بنفس الطريقة كما لو كان القماش أحمر!

إذن ما الذي يجعل الثور يهاجم المصارع؟!

إنه ـ ببساطة ـ حركة الرداء، وليس لونه.. فأي شيء تلوح به أمام الثور سيثيره.. وفي الحقيقة، بما أن الثور مصاب بعمى الألوان، فمن المحتمل أن تحصل على رد فعل أفضل، لو لوحت له برداء أو قماش أبيض، حيث انه سيراه بصورة أفضل وقتها!



(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالعزيز)