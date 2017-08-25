جيمس ماكسويل (1831 - 1879)

فيزيائي اسكتلندي اصبح استاذا للفيزياء في لندن عام 1860 وفي عام 1870 عين الاستاذ الاول للفيزياء في جامعة كمبريدج، له العديد من الاسهامات العلمية وخصوصا في مجال المعامل الفيزيائية.

ويعتبر ماكسويل من العبقريات العلمية وله العديد من النظريات العلمية وخصوصا في مجال الضوء، نال العديد من الجوائز الشرفية على اسهاماته العلمية العظيمة.

شوپان (1810 - 1849)

موسيقي پولندي. ولد شوپان في قرية بالقرب من وارسو وفي سن الثامنة من عمره اكمل دروسه في تعلم البيانو وكان يقوم بالعزف عليه امام الجمهور.

درس الموسيقى في ورسو وبعدها سافر الى فيينا لإكمال دراسته الموسيقية هناك وسافر الى فرنسا ايضا وهناك اصبح مشهورا وبدأ شوپان في التأليف الموسيقي وقدم اروع المقطوعات الموسيقية، زار انجلترا في عام 1848 واستقبل استقبالا حافلا قدم العديد من الاعمال الموسيقية الرومانسية قدم حوالي 24 مقطوعة موسيقية ولم يعش شوپان طويلا ففي آخر ايام حياته اصيب بمرض السل ومات متأثرا بهذا المرض اللعين.

(من كتاب: الخالدون 1000 - علي رمضان فاضل)