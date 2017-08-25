متى تكون الطوابع ثمينة؟

يحتوي دفتر الطوابع المفصل على ما يقارب مائتي الف طابع مختلف، ويصعب على هواة الطوابع ان يميزوا الثمين من العادي في هذه الاعداد الهائلة من الطوابع، غير ان هناك بعض الامور التي ينبغي معرفتها في هذا المجال.

اولا: الطابع المتضرر هو عديم القيمة، والمتضرر يكون اما ممزقا او ملطخا او ممسوحا من سوء التناول، ومثل هذا الطابع لا يساوي شيئا ما لم يكن نادرا جدا.

والطابع المثقب، أو المختوم ختما ثقيلا، او المنسي ختمه قليل القيمة، وكذلك الطابع غير المستعمل، وغير المصمغ، ليس عليه طلب ويمكن شراؤه من البريد بثمن بخس.

ان العنصر الاساسي في قيمة الطابع هو ندرته، كأن يكون قليل التداول او صدر منه عدد محدود. ومن اسباب الندرة ان يحدث خطأ في تصميم الطابع يسحب من التداول وتبقى نسخ متفرقة منه، ومن اشهر هذه النماذج طابع من جزيرة موريشيوس صدر عام 1847 برتقالي اللون ثمنه بنس واحد، طبع عليه «مدفوع البريد» بدلا من «دائرة البريد».

على ان معظم الهواة يصعب عليهم الحصول على مثل هذه الطوابع القيمة والنادرة.

والمتبع هنا هو جمع طواقم كاملة من طوابع بلدان معينة او جمع الطوابع التذكارية التي تصدر تكريما لشخصية ما او حادثة تاريخية وما اشبه.

ان جمع الطوابع هواية بريئة حتى اذا لم تكن لديك طوابع نادرة ولم تفكر في المتاجرة بها.

(من كتاب:عجائب الاختراعات والاكتشافات)