أسرة محمد علي باشا

ولد محمد علي في مدينة قولة بمقدونيا عام 1769م، جاء الى مصر مـــع الفرقـــة الألبانيـة التي أرسلها الســلطان العثمــاني.

تم اختياره عام 1805 ليكون واليا على مصر، وفي السنة نفسها تخلص من المماليك في «مذبحة القلعة الشهيرة» وبدأ في مشاريعه لتطوير البلاد، مثل: انشاء اول جيش عصري، واستطاع ضم الحجاز لحكمه عام 1818، وقضى على فلول المماليك في النوبة، وساعد السلطان العثماني في القضاء على المتمردين في اليونان.

توحدت الدول الاوروبية للقضاء عليه، وانهزم، لكنه استولى على الشام، وكاد ان يستولي على الاستانة العاصمة، لكن التكتل الروسي ـ البريطاني ـ الفرنسي هزمه، وتم تقلص قواته عام 1840، وتولى ابنه ابراهيم الحكم من بعده.

ارسل البعثات التعليمية الى اوروبا، واهتم بشق الترع، وتطوير الصناعة والزراعة، وقد عرفت اسرته من بعده باستنارتها، وعملوا على ازدهار مصر وريادتها للعالم العربي، وقد تولى الابناء الحكم، منهم سعيد باشا الذي تم حفر قناة السويس في عهده عام1859، والتي افتتحت في عهد اسماعيل باشا، الذي وضع الكثير من المشاريع المتطورة واراد للبلاد ان تكون صورة من اوروبا، فشق الترع، وبنى الاوبرا، وقد تزايدت ديون مصر في عهده، وعزل عن الحكم، كي يتولى اخوه توفيق السلطة، وكان ضعيفا لدرجة ان الاحتلال البريطاني بدأ في عصره عام 1881.

وفي عهده ايضا قامت الثورة العرابية، بقيادة احمد عرابي، وتم عزله عن الحكم، وعرفت مصر بعد ذلك النضال ضد الاستعمار من خلال زعماء من طراز الشيخ محمد عبده، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، ثم سعد زغلول، الذي فاوض الانجليز مع زملائه، لتقوم ثورة 1919، ثم تولى رئاسة الوزراء في عهد الملك فؤاد الاول، والذي عرفت مصر في عهده اول دستور مصري عام 1923، وقد جاء عهد ابنه فاروق عام 1936 ليهتم بأحوال العمال، والصناعة، والزراعة، لكن الفساد الذي كان حوله عجل بهزيمة مصر في حرب فلسطين 1948، وبعد هذه الحرب ولد تنظيم الضباط الاحرار الذين قاموا بثورة يوليو 1952.

(من كتاب: موسوعة الحضارات المختصرة - محمود قاسم)