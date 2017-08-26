أغرب طريقة صيد

٭ الجرذان التي تعيش في جزر تروبيان في المحيط الهادي تصطاد السرطانات البحرية بأن تدلي اذيالها في الماء كطعم لاجتذابها!

دموع الخروف

٭ حيوان خروف البحر الثديي يذرف دموعا حقيقية عندما يكون حزينا او متألما او في خطر!

اغرب قانون صيد

٭ يوجد في مدينة كليفلاند بولاية اوهايو الاميركية قانون يمنع صيد الفئران بدون اذن او رخصة صيد رسمية.

البقرة المستهلكة

٭ تستهلك البقرة 75 كيلو غراما من العلف والماء كي تنتج ما يوازي 454 غراما من الزبد.

اكبر فترة أكل

٭ يقضي الفيل 16 ساعة كل يوم في الأكل، ويمكنه ان يستهلك 136 كيلو غراما من الطعام يوميا.. وهي كمية توازي التهام 2400 همبرجر، و160 كوبا من الحليب المثلج المخفوق بالايس كريم.

أطول فترة صلاحية بيض

٭ احد انواع الربيان يمكن لبيضه المحافظة على حيويته طوال مائة عام بدون ماء.. ثم يفقس عقب سقوط المطر، وينمو ويضع بدوره البيض، قبل ان تجف مياه المطر.

كيف يصيد الحوت؟

٭ الحوت الاحدب، يلتقط طعامه بعد ان يسبح بشكل دائري ومن ثم ينفث انبوبا هائلا من الفقاعات الصغيرة حول فريسته.

(من كتاب: عجائب وغرائب حول العالم - خالد عبداللاه)