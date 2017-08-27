أخطار كامنة في الحيوانات الأليفة

حذرت عدة دراسات من تربية الحيوانات الأليفة، حيث ثبت ان معظمها حامل للجراثيم في الوقت الذي لا يبدو انها مريضة، لعدم ظهور الأعراض عليها، كما ان انتقال العدوى للإنسان غالبا لا يظهر عليه أيضا لعدم ظهور اي أعراض.

ومن تلك الأمراض التي تنقلها إلينا هذه الحيوانات:

٭ داء السالمونيلات: وهو ينتقل الى الإنسان بواسطة مجموعة من الجراثيم تحملها الكلاب، أو الضفادع، او الزواحف أو قواقع الأحواض المائية.

ويلاحظ ان انتقال جراثيم السالمونيلات من الحيوانات الى الإنسان يحدث ارتفاعا في الحرارة مع إسهال وقيء وإنهاك، وقد يكون مميتا للأطفال او المسنين.

وينصح الطب الوقائي بعدم وضع العصافير في الغرفة ذاتها التي يحضر بها الطعام، لأن الجراثيم تنمو بشكل جديد في الطعام غير المحفوظ في الثلاجة.

٭ داء الباستوريلا: وهي ـ كما كشفها التحليل البكترلوچي ـ جراثيم مستطيلة الشكل تعيش في فم الكلاب والقطط.

هذا، ويسبب خدش الكلب او القط المصاب للإنسان تخربا موضعيا في الأنسجة والتهابا في العظام، وتسمما في الدم.

٭ داء المقوسات: وينتقل هذا المرض عن طريق القطط، وهو شديد الأذى للجنين، اذا ما التقطته الأم الحامل، فقد يحدث الإجهاض او يفقد الجنين بصره، او يحدث تخريبا دماغيا كالتأخر العقلي او اضطرابات عصبية.

٭ التصلب اللويحي: وقد أشارت الدراسات الأخيرة الى انه داء خطير يصيب الكلاب وهو بدوره ينقل عدواه الى الإنسان الذي يصاب من جرائه بالعجز عن الحركة.

وتؤكد هذه الدراسات ان المصابين بالتصلب اللويحي لابد انهم كانوا يمتلكون كلابا في الماضي، وان التماس المباشر مع الكلاب الصغار يلعب دورا خطيرا مهما في نقل المرض الخطير الى الإنسان.



(من كتاب: ثبت علمياً - محمد كامل عبدالصمد)