«اللي تاكله يشوفك يجوع»

٭ يضرب مثلا للرابط الذي يربط في ذهن الإنسان عند حدوث الأشياء ذات الصلة، أو للاستغلال فهذا شخص أكرمته مرة بعزيمة لكنه كلما يراك جاع وطلب الأكل ثانية.

«لا طيار ولا نافخ كير»

٭ أي مكان قفر لا فيه طير يشوى، ولا خشب يشوى به.

«سلم من الموت راح تجنن»

٭ ما فيه فايدة لو ميت احسن له، يضرب مثلا لمن تبهره المفاجأة والفرحة فيصاب بعقله.

«اللي عند أمه ما ينحملش همه»

٭ يضرب مثلا لعظم مكانة وتحمل الأم وبركتها على الجميع.

«من ترك قديمه تاه»

٭ يضرب للحث على التمسك بالقديم والأصل.

«اللي ما فيه خير تركه أخير»

٭ واضح المعنى، لكن العلة في التطبيق.

«جمل بارك من عياه.. قالك حملوه يقوم»

٭ لأن الجمل متعلم على الحمل وهو يتعب اذا ارتاح.. ويضرب مثلا لوضع الأمور في نصابها.

«قال: ريح عطبه، محال: تكبر وتبان»

٭ «عطبه» يعني حريق، والمعنى ان الشيء الذي يشاع الان غدا تسمع عنه الخبر اليقين.

«أكره وداري.. وحب وواري»

٭ مثل رائع، لأنك ان داريت في الكره فسوف تقلل آثاره السيئة عليك وعلى غيرك، وان واريت في المحبة (أي اخفيت) فانك سوف تبعد عيون الحاسدين عنك.

(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال - محمد صالح السبتي)