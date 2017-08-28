وليام تومـاس غرين مورتون رائد التخدير

لعل من اكبر مآسي التاريخ الطبي ان الرجل الذي اظهر للمرة الأولى كيف يمكن تخدير المريض في المستشفى تمهيدا لاجراء العملية الجراحية له دون ان يحس بأي ألم، مات وسط الفقر والبؤس والشقاء، كان طبيب الأسنان وليام مورتون الذي قدم في سنة 1846 عرضا امام جمهور من طلاب الطب والاطباء في مستشفى مساتشوستس العام في بوسطن عن كيفية تخدير المريض الذي خضع للتخدير فبعد بضع نشقات عميقة من هذا الغاز فقد المريض الوعي فراح الجراح يعمل مبضعه بسرعة لبضع الورم، وبعد بضع دقائق صحا المريض من التخدير وقال انه لم يشعر بأي ألم فكان ذلك نقطة تحول في تاريخ الطب.

ومما يؤسف له ان الكثيرين حاولوا التقليل من اهمية اكتشاف مورتون هذا حتى ان بعضهم ادعى انه فكر في ذلك قبله، وبينما كان الجدل على اشده، اشاح الجميع بوجوههم عن مورتون ونبذوه واتهموه بانه سرق اسرار الاخرين ولم يعد باستطاعته استقبال أي زبائن مرضى وانتهت به الحال الى الرحيل عن هذا العالم فقيرا معدما ولم يعرف الا في وقت متأخر جدا ان عددا من الاكاديميات العلمية لقبه بالمحسن الى البشرية.

(من كتاب: صانعو التاريخ - سمير شيخاني)